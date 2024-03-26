Армения не участвует в принятии решений ОДКБ, но и не блокирует их — Пашинян
12:05 26.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Армения заморозила свое участие в ОДКБ, не участвует в принятии решений, но и не блокирует их. Об этом в интервью греческой газете Kathimerini заявил армянский премьер-министр Никол Пашинян.
«По сути, мы заморозили участие в ОДКБ. С сентября 2023 года у нас нет постоянного представителя в ОДКБ. Мы не участвуем в мероприятиях ОДКБ на высоком и высшем уровнях. Мы не блокируем решения ОДКБ, но и не участвуем в них», — сказал он.
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