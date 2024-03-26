Любая провокация на госгранице должна пресекаться военным путем — Лукашенко

12:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что любая провокация на государственной границе должна пресекаться военным путем, действовать надо «на поражение».

«Я публично скажу: любая провокация должна пресекаться военным путем. Никто не должен ни с кем церемониться. Любое нарушение государственной границы — на поражение», — сказал Лукашенко в ходе рабочей поездки в Ошмянский район Гродненской области, где знакомится с мероприятиями проверки боеготовности соединений и воинских частей, которая в настоящее время проводится в вооруженных силах. Его слова приводит близкий к президентской пресс-службе телеграм-канал «Пул Первого».