Любая провокация на госгранице должна пресекаться военным путем — Лукашенко
12:20 26.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что любая провокация на государственной границе должна пресекаться военным путем, действовать надо «на поражение».
«Я публично скажу: любая провокация должна пресекаться военным путем. Никто не должен ни с кем церемониться. Любое нарушение государственной границы — на поражение», — сказал Лукашенко в ходе рабочей поездки в Ошмянский район Гродненской области, где знакомится с мероприятиями проверки боеготовности соединений и воинских частей, которая в настоящее время проводится в вооруженных силах. Его слова приводит близкий к президентской пресс-службе телеграм-канал «Пул Первого».
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