ФСБ предотвратила теракт в пункте приема гуманитарной помощи в Самарской области

13:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

ФСБ России предотвратила в Самарской области теракт в пункте приема гуманитарной помощи волонтерской организации, его готовил россиянин, пособник террористической организации «Русский добровольческий корпус» (РДК), он погиб при задержании из-за самоподрыва взрывного устройства. Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

«Федеральной службой безопасности на территории Самарской области предотвращен террористический акт, планировавшийся гражданином РФ 1994 года рождения, пособником террористической организации „Русский добровольческий корпус“, действующей под патронажем украинских спецслужб», — отметили в ЦОС .

Мужчина действовал по указанию куратора. «Он изъял из заранее оборудованного схрона изготовленное им самодельное взрывное устройство (СВУ), чтобы подорвать его в здании пункта приема гуманитарной помощи одной из волонтерских организаций», — сообщили в ФСБ. При задержании злоумышленника произошел самоподрыв этого СВУ, в результате чего он получил ранения, несовместимые с жизнью. «Сотрудники органов безопасности и гражданское население не пострадали», — сообщили в ФСБ.