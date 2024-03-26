0
0
152
НОВОСТИ

ФСБ предотвратила теракт в пункте приема гуманитарной помощи в Самарской области

13:05 26.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

ФСБ России предотвратила в Самарской области теракт в пункте приема гуманитарной помощи волонтерской организации, его готовил россиянин, пособник террористической организации «Русский добровольческий корпус» (РДК), он погиб при задержании из-за самоподрыва взрывного устройства. Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

«Федеральной службой безопасности на территории Самарской области предотвращен террористический акт, планировавшийся гражданином РФ 1994 года рождения, пособником террористической организации „Русский добровольческий корпус“, действующей под патронажем украинских спецслужб», — отметили в ЦОС .

Мужчина действовал по указанию куратора. «Он изъял из заранее оборудованного схрона изготовленное им самодельное взрывное устройство (СВУ), чтобы подорвать его в здании пункта приема гуманитарной помощи одной из волонтерских организаций», — сообщили в ФСБ. При задержании злоумышленника произошел самоподрыв этого СВУ, в результате чего он получил ранения, несовместимые с жизнью. «Сотрудники органов безопасности и гражданское население не пострадали», — сообщили в ФСБ.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

14:12 26.03.2024
Британский суд отказался немедленно экстрадировать Ассанжа в США, потребовал гарантии
0
40
14:00 26.03.2024
Россия открыта для диалога с США, но выступает за комплексное обсуждение вопросов - Песков
0
73
13:32 26.03.2024
Суд арестовал восьмого фигуранта дела о нападении на «Крокус сити холл»
0
143
13:20 26.03.2024
Китай построил в пустыне макет центра столицы Тайваня — СМИ
0
158
13:00 26.03.2024
В Киеве признали, что чувствуют нежелание Запада помогать Украине
0
176
12:32 26.03.2024
ЦЕРН отказала члену делегации РФ в участии в экскурсии в составе группы МПС — Косачев
0
260
12:20 26.03.2024
Любая провокация на госгранице должна пресекаться военным путем — Лукашенко
0
223
12:05 26.03.2024
Армения не участвует в принятии решений ОДКБ, но и не блокирует их — Пашинян
0
247
12:00 26.03.2024
Без помощи США денег Украине хватит на несколько месяцев — депутат Рады
0
250
11:32 26.03.2024
Суд в Москве заочно арестовал главу СБУ Малюка по обвинению в теракте
0
316

Возврат к списку