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Суд арестовал восьмого фигуранта дела о нападении на «Крокус сити холл»

13:32 26.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Басманный суд Москвы заключил под стражу восьмого фигуранта дела о нападении на «Крокус сити холл» уроженца Киргизии Алишера Касимова, сдававшего исполнителям теракта квартиру, передает корреспондент ТАСС.

«Удовлетворить ходатайство следствия об избрании Касимову меры пресечения в виде содержания под стражей», — огласила постановление судья.

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