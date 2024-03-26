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Россия открыта для диалога с США, но выступает за комплексное обсуждение вопросов - Песков

14:00 26.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия открыта для диалога с США, но выступает за комплексное обсуждение всех вопросов, подчеркнул пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов сообщил, что посольство РФ в США договорилось с представителями американской администрации о контактах по теме двусторонних отношений на следующей неделе.

«Наш президент неоднократно повторял, что мы открыты для диалога, что мы считаем необходимым обсуждать все вопросы в комплексе. Нельзя одни вопросы выдирать из контекста, из общего контекста, который сейчас доминирует в наших двусторонних отношениях. Поэтому открытость к диалогу и политическая воля у нас присутствуют, но мы за комплексное обсуждение всех вопросов», — сказал представитель Кремля.

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