Террористов ждали на Украине после теракта в «Крокус сити холле» — Бортников
15:32 26.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Террористов, устроивших теракт в «Крокус сити холле», ждали на Украине. Об этом сообщил глава ФСБ Александр Бортников.
«Бандиты намеревались уйти за границу. Именно на территорию Украины. По нашей, предварительно, оперативной информации, их там ждали», — сказал он в интервью журналисту Павлу Зарубину, которое размещено в его телеграм-канале.
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