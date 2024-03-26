Многое указывает на причастность Украины к теракту в «Крокусе», заявил Патрушев

16:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правоохранительные органы располагают многими свидетельствами причастности Украины к теракту в подмосковном «Крокус сити холле». Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в беседе с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным.

«Многое указывает», — ответил он на вопрос о том, что свидетельствует о причастности Украины. Видео размещено в телеграм-канале репортера.

«Сейчас Следственный комитет [РФ] все проанализирует, и будет информация, — отметил Патрушев. — И спецслужбы, и правоохранительные органы, у них все это есть, они вовремя скажут об этом».