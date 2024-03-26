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Обращаться о присоединении к РФ Приднестровье пока не планирует

18:40 26.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Непризнанное Приднестровье не планирует в настоящее время обращаться к Москве с просьбой о включении в состав РФ. Об этом заявил глава МИД непризнанной республики Виталий Игнатьев, отвечая на вопрос RTVI о планах сделать соответствующее обращение на прошедшем съезде депутатов всех уровней в Приднестровье.

«Ну, вы знаете, повторюсь, это нарратив не наш, это чужие тезисы, которые даже повторять нет смысла. Это кампания по очернению либо дезинформации о целях и задачах, которые ставили перед собой наши парламентарии, наше общество. Она была нацелена на то, чтобы как раз сорвать проведение съезда депутатов всех уровней, который прошел 28 февраля», — сказал Игнатьев.

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