Московские врачи сутки без перерыва помогали пострадавшим в «Крокус Сити Холле»
18:46 26.03.2024
Столичные медики продолжают помогать людям, которые были ранены или получили травмы в результате теракта в «Крокус Сити Холле». В день трагедии многие врачи добровольно вышли на работу, чтобы внести свой вклад в спасение пострадавших. По словам врача 69-го отделения анестезиологии и реанимации ГБУЗ ГКБ имени С.П. Боткина Альберта Корякина, он приехал на работу, когда узнал о ЧП. «Доктора сами звонили, спрашивали – нужна ли какая-то помощь, и все кто мог, приехал – полный состав отделения был собран в пятницу вечером, многие остались более чем на сутки, не отходили от пациентов, которые были в критическом состоянии», – отметил Корякин.
Как сообщил глава Департамента здравоохранения Москвы Алексей Хрипун, в день теракта в течение 1,5 часов более 300 врачей прибыли на свои рабочие места в 12 взрослых и две детские больницы, чтобы поддержать коллег и усилить работающие смены.
Департамент здравоохранения Москвы открыл горячую линию +7-499-251-45-03. По этому телефону родственники пострадавших могут узнать о том, где размещены и в каком состоянии находятся их близкие, ставшие жертвами теракта.
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