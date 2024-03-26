Московские врачи сутки без перерыва помогали пострадавшим в «Крокус Сити Холле»

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Столичные медики продолжают помогать людям, которые были ранены или получили травмы в результате теракта в «Крокус Сити Холле». В день трагедии многие врачи добровольно вышли на работу, чтобы внести свой вклад в спасение пострадавших. По словам врача 69-го отделения анестезиологии и реанимации ГБУЗ ГКБ имени С.П. Боткина Альберта Корякина, он приехал на работу, когда узнал о ЧП. «Доктора сами звонили, спрашивали – нужна ли какая-то помощь, и все кто мог, приехал – полный состав отделения был собран в пятницу вечером, многие остались более чем на сутки, не отходили от пациентов, которые были в критическом состоянии», – отметил Корякин.

Как сообщил глава Департамента здравоохранения Москвы Алексей Хрипун, в день теракта в течение 1,5 часов более 300 врачей прибыли на свои рабочие места в 12 взрослых и две детские больницы, чтобы поддержать коллег и усилить работающие смены.

Департамент здравоохранения Москвы открыл горячую линию +7-499-251-45-03. По этому телефону родственники пострадавших могут узнать о том, где размещены и в каком состоянии находятся их близкие, ставшие жертвами теракта.