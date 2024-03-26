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Пострадавших во время теракта в «Крокус Сити Холле» московские врачи эвакуировали всего за 2 часа

18:59 26.03.2024

К эвакуации пострадавших в ходе теракта 22 марта были привлечены более 100 сотрудников московской скорой. Слаженная работа позволила отправить всех раненых в медучреждения в течение двух часов.

Как рассказал журналистам врач анестезиолог-реаниматолог выездной бригады Центра экстренной медицинской помощи Сергей Буланов, его бригада смогла добраться до места ЧП за 10 минут. «К моменту прибытия на месте находились подразделения скорой медицинской помощи, в подавляющем большинстве эти подразделения были Московской области, – отметил врач. – Было установлено оперативное взаимодействие с медицинскими силами, с оперативными службами. Медицинские силы, которые были в оперативном подчинении города Москвы, были выстроены для принятия пострадавших, были запрошены дополнительные медицинские силы, была запрошена санитарная авиация для эвакуации пострадавших. Минут через 10-11 мы полностью получили контроль над медицинской обстановкой. С нами взаимодействовали коллеги из Московской области».

По словам доктора, врачи эвакуировали пострадавших с места теракта и направляли в стационары столичных больниц. «Пострадавшие были распределены на группы, и они были направлены в ключевые стационары Москвы – это Институт скорой помощи имени Склифосовского, это и Боткинская больница, это и городская больница №15», – сообщил Буланов. По его словам, пострадавших эвакуировали, в том числе санитарными вертолетами.

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