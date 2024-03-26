Обновленный список погибших в «Крокус Сити Холле» опубликовало МЧС РФ
20:20 26.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
МЧС России опубликовало на своем сайте поименный список погибших в результате теракта в «Крокус сити холле».
В списке 120 человек, их данные были установлены по результатам судебно-медицинских исследований. Список будет дополняться. В результате теракта погибли не менее 139 человек, 182 пострадали.
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