Обновленный список погибших в «Крокус Сити Холле» опубликовало МЧС РФ

20:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

МЧС России опубликовало на своем сайте поименный список погибших в результате теракта в «Крокус сити холле».

В списке 120 человек, их данные были установлены по результатам судебно-медицинских исследований. Список будет дополняться. В результате теракта погибли не менее 139 человек, 182 пострадали.