Все мероприятия по спасению и поиску пострадавших в «Крокус Сити Холле» завершены – МЧС

21:35 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Людей под завалами после пожара в «Крокус сити холле» нет, сообщил глава ГУ МЧС России по Московской области Сергей Полетыкин.

«Все мероприятия по спасению и поиску пострадавших завершены. Сразу могу заявить, что пострадавших больше нет под завалами», — доложил он губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву.

Полетыкин отметил, что группировка спасателей начнет уезжать с места ЧП.