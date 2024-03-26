Все мероприятия по спасению и поиску пострадавших в «Крокус Сити Холле» завершены – МЧС
21:35 26.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Людей под завалами после пожара в «Крокус сити холле» нет, сообщил глава ГУ МЧС России по Московской области Сергей Полетыкин.
«Все мероприятия по спасению и поиску пострадавших завершены. Сразу могу заявить, что пострадавших больше нет под завалами», — доложил он губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву.
Полетыкин отметил, что группировка спасателей начнет уезжать с места ЧП.
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