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Сербию в ближайшее время ожидают тяжелые вызовы — Вучич

09:32 27.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сербия в ближайшее время столкнется c тяжелыми вызовами, которые угрожают ее жизненно важным национальным интересам. Об этом написал сербский президент Александар Вучич в соцсети.

«У Сербии впереди тяжелые дни. Мне сложно сейчас сказать о том, какие новости мы получили в последние 48 часов… Они напрямую угрожают жизненно важным национальным интересам и Сербии, и Республики Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины — прим. ТАСС). В ближайшие дни я ознакомлю сербский народ со всеми вызовами, которые ждут его впереди. Это будет тяжело, как никогда тяжело. Мы будем сражаться, Сербия победит», — написал Вучич.

Ранее в годовщину агрессии НАТО в отношении Югославии сербский президент заявил о том, что Сербия свободна и продолжает жить вопреки действиям альянса в 1999 году.

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