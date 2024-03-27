Приговорить террористов к смертной казни нельзя даже при отсутствии моратория — Клишас

10:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Действующее законодательство РФ не допускает применение смертной казни для террористов и педофилов даже при отсутствии моратория, поэтому указывать на Конституционный суд (КС) РФ в качестве препятствия для «справедливого возмездия» нельзя. Об этом рассказал глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

«Дискуссия о смертной казни набирает обороты. Уважаемые аналитики и эксперты Telegram убеждают, что террористов и педофилов нужно казнить и народ это поддержит, проблема только в Конституционном суде. Давайте представим, что моратория на смертную казнь нет и прочитаем конституцию и закон», — написал сенатор в своем телеграм-канале.

Он привел статью 20 Конституции РФ, которая гарантирует право на жизнь каждому человеку и допускает установление смертной казни до ее отмены федеральным законом «в качестве исключительной меры наказания за особо тяжкие преступления против жизни при предоставлении обвиняемому права на рассмотрение его дела судом с участием присяжных заседателей».

Согласно статье 205 (террористический акт) Уголовного кодекса РФ, ответственность за такое преступление предусматривает максимальное наказание в виде пожизненного лишения свободы, если оно повлекло смерть человека. «В настоящий момент уголовные дела по статье 205 УК РФ не могут рассматриваться с участием присяжных заседателей. Данные дела были выведены из-под суда присяжных федеральным законом от 30 декабря 2008 года номер 321-ФЗ. Приговорить террористов к смертной казни нельзя даже при отсутствии моратория», — отметил Клишас.

Одновременно он указал, что «преступления так называемой педофильской направленности», в том числе изнасилование несовершеннолетних (части 3-5 статьи 131 УК РФ), насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетних (части 3-5 статьи 132), половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим 16 лет (статья 134) также не могут рассматриваться с участием присяжных заседателей, при этом максимальное наказание за эти преступления аналогичное — пожизненное лишение свободы. «Приговорить педофилов к смертной казни нельзя даже при отсутствии моратория», — подчеркнул глава комитета СФ.