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Украинский военком признался, что военнообязанных вылавливают на улицах

13:32 27.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украинские военкомы вынуждены вылавливать людей на улицах, так как органы самоуправления зачастую саботируют процесс мобилизации. С таким признанием выступил замначальника Ивано-Франковского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК, бывший военкомат), начальник сектора мобилизационно-оборонной работы Роман Боднарь.

«Органы местного самоуправления, которые согласно закону должны осуществлять оповещение военнообязанных, не выполняют эту задачу, а иногда и откровенно ее саботируют. <…> После децентрализации изменилось государственное устройство. Должности, при СССР назначавшиеся сверху, стали выборными. Отсюда и начались главные трудности в процессе призыва. Те, кто должен содействовать нам в ходе мобилизации, или думают о предстоящих выборах, или боятся расправы односельчан. Чтобы пополнить части, которые сейчас выполняют боевые задания на передовой, мы вынуждены выходить на улицы и осуществлять меры оповещения своими силами», — приводит слова Боднаря издание «Западный курьер».

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