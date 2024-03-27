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Володин попросил Счетную палату проанализировать тарифы на отопление в регионах

14:32 27.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Председатель Госдумы Вячеслав Володин попросил Счетную палату провести анализ тарифообразования в сфере отопления в российских регионах, подчеркнув, что в Москве он зачастую ниже, чем в других субъектах РФ.

«Посмотрите, у нас тарифы на тепло в Москве зачастую ниже, чем в регионах. А заработная плата в Москве выше, чем в регионах. Вот давайте попросим Счетную палату проанализировать тарифообразование, объективность тарифов. И сопоставим с доходами, для того чтобы сделать выводы со своей стороны», — сказал Володин.

«Если они проведут проверочные мероприятия и далее выскажут свои предложения, мы с вами подойдем к рассмотрению вопросов, связанных с жилищно-коммунальным хозяйством, и разговору о концессиях более подготовленными, опираясь на выводы, которые сделает Счетная палата», — добавил он.

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