В больнице скончался один из пострадавших в "Крокусе"

15:00 Источник: Интерфакс

Один пациент, пострадавший при теракте в "Крокус Сити Холле", скончался, сообщил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

"К сожалению, один из пострадавших, ранее находившийся в крайне тяжелом состоянии, скончался. Врачи сделали все возможное", - сказал Мурашко журналистам в среду.