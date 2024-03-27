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НОВОСТИ

В больнице скончался один из пострадавших в "Крокусе"

15:00 27.03.2024 Источник: Интерфакс

Один пациент, пострадавший при теракте в "Крокус Сити Холле", скончался, сообщил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

"К сожалению, один из пострадавших, ранее находившийся в крайне тяжелом состоянии, скончался. Врачи сделали все возможное", - сказал Мурашко журналистам в среду.

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