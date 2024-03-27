0
0
130
НОВОСТИ

Не менее семи из десяти переданных Киеву Швецией танков выведены из строя — Forbes

15:32 27.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли не менее семи из десяти переданных Киеву шведских танков Strv 122. Об этом сообщил журнал Forbes.

По его информации, «за несколько месяцев упорных боев 21-я бригада, уникальная „шведская бригада“, в состав которой в основном входит техника из Швеции, „потеряла как минимум семь из десяти бывших шведских танков Strv 122, которые являются вариациями немецкого „Леопарда“ 2А5». Указывается, что украинцы надеются на восстановление трех танков в Литве. Однако, как подчеркивает Forbes, «из-за острой нехватки запасных частей для танков немецкой рабочим обычно требуются месяцы, чтобы отремонтировать поврежденный в бою Strv 122 или Leopard 2».

С февраля 2022 года Швеция выделила на поддержку Украины примерно 37 млрд крон (3,58 млрд долларов).

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

16:12 27.03.2024
Российские лучники отказались от участия в Олимпиаде в Париже
0
30
16:00 27.03.2024
Армения не рассматривает подачу заявки на вступление в ЕС — спикер парламента
0
47
15:25 27.03.2024
В ОНФ объяснили, почему Сбер списывает кредиты пострадавшим от боевых действий
0
150
15:12 27.03.2024
США и союзники не справляются с кризисом в Красном море — Bloomberg
0
172
15:00 27.03.2024
В больнице скончался один из пострадавших в "Крокусе"
0
165
14:32 27.03.2024
Володин попросил Счетную палату проанализировать тарифы на отопление в регионах
0
241
14:12 27.03.2024
В Кривом Роге из-за дефицита ограничили подачу электричества промышленным объектам
0
245
14:00 27.03.2024
Минсельхоз Польши обвинил Киев в невыполнении обещаний по экспорту продуктов
0
257
13:32 27.03.2024
Украинский военком признался, что военнообязанных вылавливают на улицах
0
258
13:20 27.03.2024
В Европе жертвами издевательств в школе становятся около 11% подростков — ВОЗ
0
262

Возврат к списку