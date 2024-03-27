Не менее семи из десяти переданных Киеву Швецией танков выведены из строя — Forbes

15:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли не менее семи из десяти переданных Киеву шведских танков Strv 122. Об этом сообщил журнал Forbes.

По его информации, «за несколько месяцев упорных боев 21-я бригада, уникальная „шведская бригада“, в состав которой в основном входит техника из Швеции, „потеряла как минимум семь из десяти бывших шведских танков Strv 122, которые являются вариациями немецкого „Леопарда“ 2А5». Указывается, что украинцы надеются на восстановление трех танков в Литве. Однако, как подчеркивает Forbes, «из-за острой нехватки запасных частей для танков немецкой рабочим обычно требуются месяцы, чтобы отремонтировать поврежденный в бою Strv 122 или Leopard 2».

С февраля 2022 года Швеция выделила на поддержку Украины примерно 37 млрд крон (3,58 млрд долларов).