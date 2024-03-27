Армения не рассматривает подачу заявки на вступление в ЕС — спикер парламента

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Армения на этом этапе не обсуждает вопрос о подаче заявки на вступление в Евросоюз. Об этом на брифинге заявил спикер парламента Ален Симонян.

«На данном этапе вопрос членства Армении в ЕС не обсуждается. Я не думаю, что подобное может произойти. Армения не пошла с заявкой и ждет, чтобы вступить или стать кандидатом в ЕС. Нам предстоит многое сделать, чтобы мы, как Грузия или Турция, не ждали годами. В Армении необходимо изменить многие стандарты. Даже если мы подадим заявку, вопрос в том, сколько времени это займет», — отметил он.