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НОВОСТИ

Российские лучники отказались от участия в Олимпиаде в Париже

16:12 27.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Ведущие российские лучники приняли решение не участвовать в квалификационных соревнованиях к Олимпийским играм 2024 года. Об этом ТАСС сообщил глава Российской федерации стрельбы из лука Владимир Ешеев.

«Наши спортсмены не будут участвовать в отборе на Олимпиаду, — сказал Ешеев. — Желающих выступать без флага и гимна в сборной команде нет, тем более что у нас многие представляют ЦСКА и „Динамо“.

«Исполком федерации одобрил участие спортсменов в нейтральном статусе, но они сами не проявили заинтересованности в поездке на Олимпиаду», — добавил он.

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