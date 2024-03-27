Швейцария не подпишет Договор о запрещении ядерного оружия из-за конфликта на Украине
17:00 27.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Швейцария не готова подписать Договор о запрещении ядерного оружия (ДЗЯО) в связи с конфликтом на Украине. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте министерства иностранных дел конфедерации.
«На заседании 27 марта 2024 года Федеральный совет решил, что нет оснований для смены позиции. Независимо от этого, Швейцария остается приверженной ДНЯО (Договору о нераспространении ядерного оружия — прим. ТАСС) и миру без ядерного оружия», — указано в заявлении.
«Федеральный совет убежден, что присоединение к ДЗЯО не отвечает интересам Швейцарии в нынешней международной обстановке, когда новая война в Европе вновь выдвинула на первый план аспекты политики безопасности», — отметили в МИД Швейцарии.
ДЗЯО был принят в Нью-Йорке 7 июля 2017 года при поддержке 122 государств — членов ООН по итогам переговоров, в которых не принимали участие ядерные державы, включая Россию, Великобританию, Китай, США и Францию. Документ вступил в силу в январе 2021 года после того, как его ратифицировали более 50 стран. Ядерные державы к нему не присоединялись.
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