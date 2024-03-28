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Заявления в духе «Россия только для русских» могут развалить страну — Путин

09:05 28.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин встревожен высказываниями «ура-патриотов» о том, что «Россия только для русских».

«Когда я слушаю „ура-патриотов“ — такие люди везде есть, в любом обществе, — в том числе тех, кто говорит, что Россия только для русских, знаете, у меня чувство тревоги возникает», — признался глава государства в беседе с военными летчиками.

«Если иметь в виду, что у нас 190 этносов проживает на территории страны и некоторые национальности представлены миллионными народами, как только мы начнем реализовывать эти деструктивные мысли по поводу того, что все остальные здесь чужие, мы развалим страну. И главным пострадавшим будет русский народ», — пояснил Путин.

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