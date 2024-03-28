Новым командующим Еврокорпусом назначен генерал Петр Блазеуш — Минобороны

10:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Польский генерал Петр Блазеуш назначен новым командующим Еврокорпусом (силами быстрого реагирования Евросоюза). Об этом сообщается на сайте польского министерства национальной обороны.

«Новым командующим Еврокорпусом станет генерал Петр Блазеуш, бывший первым заместителем начальника Генштаба Войска Польского», — говорится в сообщении.

Генерал Блазеуш считается одним из самых опытных польских военачальников. В 2011–2012 гг. командовал польским контингентом в Афганистане, должность первого заместителя начальника Генштаба занял в 2021 году.

В среду оборонное ведомство Польши приняло решение отозвать предыдущего командующего Еврокорпусом генерала Ярослава Громадзиньского в связи с проводимой Службой военной контрразведки проверкой в его отношении.