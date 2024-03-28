Боррель представит план по поставкам вооружений для Украины к апрелю — Politico

13:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель представит к апрелю план по совместным закупкам европейскими странами оружия для поставки на Украину. Об этом сообщило европейское издание газеты Politico со ссылкой на попавший в его распоряжение документ ЕС.

Согласно его тексту, Боррель представит предложение о совместных инициативах по закупкам летального и нелетального оружия «к апрелю 2024 года». Кроме того, глава европейской дипломатии намерен «активизировать усилия» по дальнейшему согласованию пакета помощи в размере 500 млн евро для Украины, решение по принятию которого блокирует Венгрия.