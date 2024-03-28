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В ДНР сообщили о больших потерях ВСУ из-за попыток сдержать натиск сил РФ под Авдеевкой

13:32 28.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы Украины (ВСУ) перебрасывают под Авдеевку ДНР личный состав, пытаясь удержать линию обороны без использования военной техники. Такая тактика привела к большим потерям личного состава в рядах украинских войск, сообщил ТАСС советник главы республики Игорь Кимаковский.

«Последние дни наблюдаем очень странную картину: вооруженные формирования Украины перебрасывают огромное количество живой силы сразу к нескольким населенным пунктам на авдеевском направлении. Речь идет исключительно о личном составе, техника в попытках удержать линию обороны не задействуется. Пытаются сдержать натиск исключительно личным составом. Результатом такой тактики стали большие потери в рядах ВСУ», — сказал Кимаковский.

Он добавил, что российские силы на этом участке фронта продолжают расширять зону контроля.

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