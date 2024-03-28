Напавшие на «Крокус сити холл» находились в состоянии наркотического опьянения

14:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Террористы, совершившие нападение на «Крокус сити холл», находились под воздействием наркотических или психотропных веществ. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

«Четверо были в состоянии наркотического опьянения. Что за наркотик или психотроп они использовали, устанавливает экспертиза», — сказал собеседник агентства. Он не исключил, что они принимали запрещенные вещества не только в день проведения теракта.