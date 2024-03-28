Собянин открыл новый путепровод на подъезде к аэропорту "Шереметьево"

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Движение по путепроводу через пути МЦД-3 и новым съездам в районе 24–25 км Ленинградского шоссе открыто. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, который присутствовал на церемонии ввода в эксплуатацию объекта, тот крайне важен для города. «Он сделан таким образом, что у нас есть запас хода для прокладки линий высокоскоростной магистрали Москва – Санкт-Петербург, и здесь же сделана развязка на шоссе, которое идет к Шереметьево. Таким образом, у нас улучшено движение для жителей Подмосковья, Зеленограда, в общей сумме это около 600 тыс. человек», – заявил градоначальник.

По словам гендиректора компании-подрядчика «Дороги и мосты» Алексея Крапивина, сложность строительства была в том, что работы шли без прекращения движения железнодорожного и автомобильного транспорта. Путепровод удалось подготовить к запуску движения на шесть месяцев раньше определенного графиком срока.

Напомним, строительство объекта неподалеку от аэропорта "Шереметьево" стартовало в декабре 2021 года. Новый путепровод заменил старый мост, находившийся в предаварийном состоянии. Кроме того, габариты старого объекта не отвечали требованиям по эксплуатации высокоскоростных поездов, которые проходят под ним.

До конца 2024 года строители планируют достроить остальные включенные в проект реконструкции развязки объектов, в числе которых боковые проезды вдоль Ленинградского и Международного шоссе участок дороги от Вашутинского до Международного шоссе, съезды на прилегающую улично-дорожную сеть и подъездные дороги.