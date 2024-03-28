Конгресс США одобрил продажу Польше крылатых ракет — польское Минобороны

16:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Конгресс США одобрил сделку о продаже Польше крылатых ракет AGM-158B-2 JASSM, а также ракет средней и малой дальности AIM-120C-8 AMRAAM и AIM-9X, о которой Госдепартамент США объявил в ходе визита польского руководства в Вашингтон 12 марта. Об этом сообщил глава Минобороны республики Владислав Косиняк-Камыш.

«Конгресс США одобрил продажу Польше авиационного вооружения: [ракет] JASSM-ER, AMRAAM и AIM-9X», — написал министр в социальной сети X. Он отметил, что закупаемое у США вооружение «значительно усилит оборонный потенциал [Польши]».