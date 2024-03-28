Обвиняемый по делу о теракте в «Крокусе» Аминчон Исломов обжаловал свой арест

16:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Обвиняемый по делу о теракте в «Крокус сити холле» Аминчон Исломов, который в суде не признал свою вину, обжаловал решение о его аресте. Об этом ТАСС сообщили в суде.

«Апелляционная жалоба Аминчона Исломова зарегистрирована в суде», — сказал собеседник агентства.