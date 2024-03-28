Король народа маори призвал признать китов личностями и наделить их человеческими правами

17:40 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Король новозеландского коренного народа маори призвал признать китов личностями. Тухеитиа Потатау Те Фероферо VII также распорядился дать им те же законные права, что и людям.

Это следует из подписанной им Декларации моря, составленной представителями полинезийских общин.

В документе утверждается, что киты, равно как и представители народа маори, обладают атрибутами личности. Поэтому нужно признать их «юридическими лицами с неотъемлемыми правами». Этот шаг направлен на сохранение уникального морского мира и призывает к более ответственному отношению к животным.

Ранее в Новой Зеландии статус личности был предоставлен вулкану Таранаки и реке Уонгануи. Маори считают их своими «предками» и придают им большое духовное значение. "Говорит Москва"