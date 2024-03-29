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НОВОСТИ

17 многоквартирных домов и здание «Белгород-Арены» повреждены в Белгороде при атаке ВСУ

09:00 29.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Окна 17 многоквартирных домов, а также здания гимназии и «Белгород-Арены» повреждены в Белгороде в результате атаки Вооруженных сил Ураины (ВСУ). Об этом сообщил в телеграм-канале глава региона Вячеслав Гладков.

«В городе Белгороде в результате воздушной атаки со стороны ВСУ выбиты окна в 37 квартирах 17 многоквартирных домов, в одном из многоквартирных домов осколки снаряда сильно повредили балкон одной квартиры. Повреждено остекление в „Белгород-Арене“ и гимназии № 22 г. Белгорода. По предварительным данным, осколками посечены 12 автомобилей», — проинформировал он.

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