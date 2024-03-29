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НОВОСТИ

Израиль нанес ракетные удары по окрестностям Алеппо

09:05 29.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Самолеты ВВС Израиля атаковали рано утром позиции сирийской армии в окрестностях города Алеппо (360 км от Дамаска). Об этом сообщил агентству SANA источник в Минобороны арабской республики.

«Израильская агрессия привела к гибели и ранениям ряда гражданских лиц и военнослужащих, а также нанесла материальный ущерб государственной и частной собственности», — указывается в заявлении.

По данным источника, противник нанес удары по наземным целям в 01:45 по местному времени (02:45 мск) со стороны города Атрая, расположенного к юго-востоку от Алеппо.

Как отмечается в тексте, одновременно с атакой израильских самолетов беспилотники террористических формирований обстреляли мирные районы, находящиеся под защитой правительственных войск.

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