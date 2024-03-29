В «Укрэнерго» сообщили о повреждении ТЭС и ГЭС в центре и на западе страны

09:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Тепловые и гидроэлектростанции получили повреждения в центре и на западе Украины. Об этом сообщила компания «Укрэнерго» в своем телеграм-канале.

«Получили повреждения тепловые и гидроэлектростанции в центральном и западном регионах», — говорится в сообщении.

Другие подробности в «Укрэнерго» не сообщили.

Кроме того, как сообщили в компании, в Днепропетровской области на данный момент действуют аварийные отключения электричества, а в Харьковской — графики почасовых отключений.

Ранее сообщалось о взрывах в ряде регионов страны, в том числе в городе Днепре (бывший Днепропетровск).