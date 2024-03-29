В «Укрэнерго» сообщили о повреждении ТЭС и ГЭС в центре и на западе страны
09:32 29.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Тепловые и гидроэлектростанции получили повреждения в центре и на западе Украины. Об этом сообщила компания «Укрэнерго» в своем телеграм-канале.
«Получили повреждения тепловые и гидроэлектростанции в центральном и западном регионах», — говорится в сообщении.
Другие подробности в «Укрэнерго» не сообщили.
Кроме того, как сообщили в компании, в Днепропетровской области на данный момент действуют аварийные отключения электричества, а в Харьковской — графики почасовых отключений.
Ранее сообщалось о взрывах в ряде регионов страны, в том числе в городе Днепре (бывший Днепропетровск).
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