0
0
0
НОВОСТИ

В «Укрэнерго» сообщили о повреждении ТЭС и ГЭС в центре и на западе страны

09:32 29.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Тепловые и гидроэлектростанции получили повреждения в центре и на западе Украины. Об этом сообщила компания «Укрэнерго» в своем телеграм-канале.

«Получили повреждения тепловые и гидроэлектростанции в центральном и западном регионах», — говорится в сообщении.

Другие подробности в «Укрэнерго» не сообщили.

Кроме того, как сообщили в компании, в Днепропетровской области на данный момент действуют аварийные отключения электричества, а в Харьковской — графики почасовых отключений.

Ранее сообщалось о взрывах в ряде регионов страны, в том числе в городе Днепре (бывший Днепропетровск).

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

09:20 29.03.2024
Бах заявил, что бойкота Олимпиады со стороны России и Украины удалось избежать
0
73
09:05 29.03.2024
Израиль нанес ракетные удары по окрестностям Алеппо
0
108
09:00 29.03.2024
17 многоквартирных домов и здание «Белгород-Арены» повреждены в Белгороде при атаке ВСУ
0
119
23:10 28.03.2024
Песков ответил на вопрос о возможной поездке Путина на саммит G20 в Бразилию
0
711
19:05 28.03.2024
Путин распорядился приступить к реализации обновленного нацпроекта по туризму уже в 2025 году
0
846
18:20 28.03.2024
Необходимость ограничения работы Telegram в РФ отсутствует – Роскомнадзор
0
776
17:50 28.03.2024
Волонтеры «Роснефти» устроили воспитанникам детского центра «Марфа» экскурсию в «Кидзанию»
0
770
17:40 28.03.2024
Король народа маори призвал признать китов личностями и наделить их человеческими правами
0
820
17:12 28.03.2024
На границе с Польшей заблокировано 370 украинских грузовиков
0
837
17:00 28.03.2024
Силы РФ нанесли удар по ж/д составу с боеприпасами для ВСУ в городе Запорожье — Рогов
0
879

Возврат к списку