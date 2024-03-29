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Российский корабль прибыл в Эритрею впервые в новейшей истории РФ

10:00 29.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Визит фрегата «Маршал Шапошников» в порт Массауа государства Эритрея стал первым заходом российского корабля в эту страну в новейшей истории России. Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения по Тихоокеанскому флоту.

«В честь первого в новейшей истории России захода российского корабля в Эритрею на причале состоялась церемония встречи, в которой приняли участие представители местной администрации и военно-морских сил африканской страны. Деловой заход корабля Тихоокеанского флота продлится несколько дней, после чего фрегат продолжит выполнение задач по плану дальнего морского похода», — отметили там.

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