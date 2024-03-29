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В апреле на большей части европейской России будет аномально тепло — Вильфанд

10:05 29.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Температурный фон на большей части европейской части России в апреле прогнозируется заметно выше нормы. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Прогноз на апрель таков, что на большей части территории европейской России температура будет заметно выше нормы. Это касается Центрального, Южного, Северо-Кавказского, Приволжского и даже Уральского федеральных округов», — сказал он, отметив, что в Северо-Западном федеральном округе температурный фон будет близок к многолетним значениям.

По словам метеоролога, на севере Урала и Сибири температура воздуха в апреле будет около или чуть ниже нормы, а на Камчатке, в Хабаровском крае и Приморье — выше нормы.

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