ХАМАС ограничило атаки на израильских военных для сохранения личного состава

10:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Радикальное палестинское движение ХАМАС уменьшило частоту нападений на израильских военных в секторе Газа для сохранения личного состава ее боевого крыла. Об этом в четверг вечером сообщила общеарабская газета Asharq Al-Awsat.

По сведениям палестинских источников издания, ХАМАС изменило тактику ведения боев в секторе Газа и перешло к нанесению ограниченных ударов по военнослужащим армии Израиля, чтобы «сохранить часть своих сил на день после битвы». Asharq Al-Awsat отмечает, что решение ХАМАС совпало с публикацией аудиозаписи, приписываемой командиру военного крыла движения Мухаммеду ад-Дейфу.

26 марта представитель израильской армии Даниэль Хагари сообщил, что в секторе Газа был ликвидирован Марван Исса, заместитель ад-Дейфа и «третий номер» в ХАМАС.