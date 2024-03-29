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Затопление на руднике «Пионер», скорее всего, доходит до уровня проведения работ

11:20 29.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Рудник «Пионер» в Приамурье, где заблокированы 13 горняков, с большой вероятностью затоплен до уровня проведения спасательных работ, сообщили ТАСС в оперативных службах.

«С большой вероятностью уровень затопления находится примерно на уровне проведения спасательных работ. Об этом говорят данные объективных измерений, полученные при бурении трех разведывательных скважин», — сказал собеседник агентства.

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