Затопление на руднике «Пионер», скорее всего, доходит до уровня проведения работ

11:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Рудник «Пионер» в Приамурье, где заблокированы 13 горняков, с большой вероятностью затоплен до уровня проведения спасательных работ, сообщили ТАСС в оперативных службах.

«С большой вероятностью уровень затопления находится примерно на уровне проведения спасательных работ. Об этом говорят данные объективных измерений, полученные при бурении трех разведывательных скважин», — сказал собеседник агентства.