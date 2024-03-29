Глава WADA Банька рассказал российским пранкерам все по полной — Поздняков
12:32 29.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольд Банька в разговоре с российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вован) и Алексеем Столяровым (Лексус) рассказал все то, о чем принято говорить в кулуарах. Такое мнение ТАСС высказал глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков.
«Считаю, что Банька рассказал все, что мог и не мог. Его развели по полной, — сказал Поздняков. — Но все то, о чем мы всегда говорили в кулуарах, он рассказал своими словами».
Ранее Банька в разговоре с Вованом и Лексусом признал, что сделает все, чтобы как можно меньше иностранных спортсменов приехало в сентябре в Россию на Игры дружбы. Также он заявил, что необходимо дополнительно контролировать Федерацию шахмат России в связи с ее переходом из Европейского шахматного союза в Азиатскую шахматную федерацию.
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