Более 100 аэродромов в РФ требуют ремонта и реконструкции — Савельев

13:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Более 100 аэродромов в России требуют ремонта и реконструкции. Об этом заявил министр транспорта РФ Виталий Савельев в ходе коллегии Минтранса.

«116 аэродромов требуют ремонта и реконструкции», — сказал он.