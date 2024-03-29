Более 100 аэродромов в РФ требуют ремонта и реконструкции — Савельев
13:05 29.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Более 100 аэродромов в России требуют ремонта и реконструкции. Об этом заявил министр транспорта РФ Виталий Савельев в ходе коллегии Минтранса.
«116 аэродромов требуют ремонта и реконструкции», — сказал он.
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