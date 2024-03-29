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НОВОСТИ

Во Львовской области поврежден объект критической инфраструктуры

13:20 29.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Объект критической инфраструктуры получил повреждения во Львовской области Украины. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава военной администрации региона Максим Козицкий.

Подробностей он не привел.

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