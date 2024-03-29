Сырский заявил о планах призвать в ВСУ «существенно меньше», чем 500 тыс. украинцев

13:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский утверждает, что ранее озвученная необходимость в мобилизации еще 500 тыс. человек была пересмотрена, а цифра сокращена.

«После пересмотра наших внутренних ресурсов и уточнения боевого состава вооруженных сил эта цифра существенно уменьшилась», — сказал он в интервью агентству Укринформ, отвечая на вопрос о мобилизации еще 500 тыс. человек.

Сырский надеется, что в ВСУ будет достаточно людей, не только за счет мобилизованных, но и за счет добровольцев. По его словам, в настоящее время идет пересмотр «численности определенных частей, не участвующих в боевых действиях». «Это позволило нам высвободить тысячи военнослужащих и направить их в боевые части», — добавил главком.