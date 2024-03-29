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ВС РФ уничтожили радиолокационную станцию комплекса С-300 ВСУ

17:12 29.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы РФ за сутки уничтожили радиолокационную станцию зенитного ракетного комплекса С-300 Вооруженных сил Украины, а также поразили живую силу и военную технику противника в 131 районе проведения спецоперации, сообщили в Минобороны России.

«Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации уничтожена радиолокационная станция зенитного ракетного комплекса С-300, а также поражена живая сила и военная техника ВСУ в 131 районе», — сообщили в ведомстве.

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