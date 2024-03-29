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Украинцам советуют готовиться к отключениям электроэнергии летом

17:40 29.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украинцы могут столкнуться с отключениями и ограничениями потребления электроэнергии в летний период. Об этом заявил директор украинского центра исследований энергетики Александр Харченко.

«К сожалению, у нас и сейчас есть отключения, и я предполагаю, что нам надо готовиться. Украинцам надо восстановить знания, где портативные зарядки, что с зарядом, и быть готовыми к тому, что определенные ограничения будут», — цитирует его издание «Экономическая правда».

По его словам, отключения, в частности, могут происходить во второй половине июля и в августе, так как на этот период выпадет летний пик потребления электроэнергии. «Сейчас нам повезло, что мы в весеннем нижнем пике потребления. И одновременно и гидроэнергетика, которая может работать на полную мощность, — много воды, все довольно комфортно. Летом, к сожалению, ситуация изменится. Мы ожидаем, что летний пик потребления будет во второй половине июля — в августе», — добавил Харченко.

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