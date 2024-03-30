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НОВОСТИ

Украинский БПЛА уничтожен над Белгородской областью

08:30 30.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили украинский БПЛА над Белгородской областью, сообщили в Минобороны РФ.

«30 марта текущего года около 07:30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области», — сказали там.

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