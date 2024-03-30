Украину может ждать в 2025 г. банкротство, если Запад не спишет ее долги — источник в ВБ

08:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украину может ожидать банкротство уже в следующем году, если страны Запада откажутся списать ее долги, в том числе ее частных компаний. Об этом заявил в пятницу ТАСС источник во Всемирном банке (ВБ), комментируя выделение по линии данной международной финансовой организации Киеву кредита в размере $1,5 млрд.

Как уточнил источник, «российская дирекция [в ВБ] проголосовала против этого проекта, сославшись на устав организации». «В самом проектном документе открыто говорится о катастрофическом положении государственных финансов Украины в связи со спадом в экономике и сокращением внешней помощи. В случае, если в 2025 году западные кредиторы откажутся списывать долги Киева, включая долги частных компаний и банков, страну может ждать банкротство», — подчеркнул источник.