Подоляк признал, что российские силы продвигаются все дальше вперед

08:50 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк признал сложную для ВСУ ситуацию на фронте, отметив усиление давления со стороны российских войск.

«Мы находимся в обороне, а они [российские силы] давят. Они продвигаются все дальше вперед», — заявил он в интервью германской газете Bild. «К тому же мы наблюдаем, как они продолжают наращивать вооружения, укрепляются и мобилизуют пополнение запасов», — добавил Подоляк. «Мы не можем решить проблему с нехваткой оружия, — признал он. — Мы готовимся к различным сценариям. Будет ли крупномасштабное наступление россиян? Я не уверен, что они готовы к нему в этом масштабе, но они будут и дальше наступать, а без оружия мы не можем разрушать логистику их снабжения».

Советник главы офиса президента Украины отверг идею «заморозки» конфликта, с которой ранее выступил глава фракции Социал-демократической партии Германии (СДПГ) в Бундестаге Рольф Мютцених. «С кем ему говорить о заморозке? У России ясные цели, <…> и они не готовы сейчас заморозить <…>», — считает он. По его мнению, в конфликте на Украине «речь идет не о территориях, но о доминировании». «Или Россия будет господствовать в Европе, или Россия проиграет и в Европе будет господствовать закон», — считает Подоляк. Проблема, по его словам, заключается в том, что «некоторые страны», которые помогают Киеву, «боятся выиграть» в конфликте.