0
0
180
НОВОСТИ

Подоляк признал, что российские силы продвигаются все дальше вперед

08:50 30.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк признал сложную для ВСУ ситуацию на фронте, отметив усиление давления со стороны российских войск.

«Мы находимся в обороне, а они [российские силы] давят. Они продвигаются все дальше вперед», — заявил он в интервью германской газете Bild. «К тому же мы наблюдаем, как они продолжают наращивать вооружения, укрепляются и мобилизуют пополнение запасов», — добавил Подоляк. «Мы не можем решить проблему с нехваткой оружия, — признал он. — Мы готовимся к различным сценариям. Будет ли крупномасштабное наступление россиян? Я не уверен, что они готовы к нему в этом масштабе, но они будут и дальше наступать, а без оружия мы не можем разрушать логистику их снабжения».

Советник главы офиса президента Украины отверг идею «заморозки» конфликта, с которой ранее выступил глава фракции Социал-демократической партии Германии (СДПГ) в Бундестаге Рольф Мютцених. «С кем ему говорить о заморозке? У России ясные цели, <…> и они не готовы сейчас заморозить <…>», — считает он. По его мнению, в конфликте на Украине «речь идет не о территориях, но о доминировании». «Или Россия будет господствовать в Европе, или Россия проиграет и в Европе будет господствовать закон», — считает Подоляк. Проблема, по его словам, заключается в том, что «некоторые страны», которые помогают Киеву, «боятся выиграть» в конфликте.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

09:30 30.03.2024
Конфликт РФ и НАТО в Арктике может произойти уже в ближайшие 2-3 года — эксперт
0
94
09:00 30.03.2024
Проблему вербовки мигрантов экстремистами обсудят на переговорах Таджикистана и РФ
0
163
08:40 30.03.2024
Украину может ждать в 2025 г. банкротство, если Запад не спишет ее долги — источник в ВБ
0
193
08:35 30.03.2024
Сбербанк одобрил финансирование 88 гостиниц в 36 регионах России
0
167
08:30 30.03.2024
Украинский БПЛА уничтожен над Белгородской областью
0
174
22:30 29.03.2024
Зеленский собирается назначить бывшего секретаря СНБО послов а Молдавии
0
747
22:10 29.03.2024
ФСБ предотвратила теракт в Ставропольском крае
0
818
21:50 29.03.2024
Новыми партнерами российских университетов могут стать вузы Тайланда
0
606
21:35 29.03.2024
Мировые лидеры просят не допустить на выборах победы Трампа - Байден
0
842
19:20 29.03.2024
Более 300 машин скопилось в очереди к Крымскому мосту
0
804

Возврат к списку