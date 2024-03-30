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НОВОСТИ

Сбербанк одобрил финансирование 88 гостиниц в 36 регионах России

08:35 30.03.2024

Сбер выступает финансовым партнером для инвесторов, которые работают по программе льготного кредитования туристической инфраструктуры. Она утверждена постановлением правительства РФ № 141 от 9 февраля 2021 года и реализуется по нацпроекту «Туризм и индустрия гостеприимства».

Льготные кредиты выдаются на строительство или реконструкцию гостиниц и многофункциональных центров, что стимулирует развитие всей туристической отрасли России. Сейчас объем кредитного портфеля Сбера превышает 125 млрд руб. – это на 20% больше, чем год назад.

По итогам первой и второй волн реализации программы Сбер уже финансирует 21 гостиничный проект с общим лимитом кредитования 43 млрд руб. В рамках третьей волны, прием заявок по которой завершился 20 февраля 2024 года, Минэкономразвития РФ одобрил еще 67 проектов на 187 млрд руб. с учетом участия в синдицированной сделке, поданных со стороны банка. Учитывая сроки строительства гостиниц и темпы использования инвесторами кредитных средств, в ближайшей перспективе можно спрогнозировать дальнейший рост кредитного портфеля Сбера по госпрограмме.

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