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Белгородские власти разрешили работу торговых центров при соблюдении ряда требований

10:30 30.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Белгородские власти разрешили работу ранее закрытых торговых центров, если они имеют кирпичную кладку, а их персонал обучен оказанию первой медицинской помощи. Об этом сообщил в своем телеграм-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«Разрешаем, а точнее, даем возможность открыться руководителям и торговых центров, которые были в последнее время закрыты. Если они имеют кирпичную кладку, если они заклеены пленкой, если обучен персонал оказанию первой медицинской помощи и отработаны многие другие решения, которые позволяют обеспечить безопасность как сотрудников, так и покупателей, то мы разрешаем им работать», — написал он.

Гладков уточнил, что в ближайшие два дня будут проведены обходы по этим организациям. «Посмотрим, насколько заявления владельцев соответствуют действительности», — сообщил он.

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