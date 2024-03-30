Белгородские власти разрешили работу торговых центров при соблюдении ряда требований
10:30 30.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Белгородские власти разрешили работу ранее закрытых торговых центров, если они имеют кирпичную кладку, а их персонал обучен оказанию первой медицинской помощи. Об этом сообщил в своем телеграм-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
«Разрешаем, а точнее, даем возможность открыться руководителям и торговых центров, которые были в последнее время закрыты. Если они имеют кирпичную кладку, если они заклеены пленкой, если обучен персонал оказанию первой медицинской помощи и отработаны многие другие решения, которые позволяют обеспечить безопасность как сотрудников, так и покупателей, то мы разрешаем им работать», — написал он.
Гладков уточнил, что в ближайшие два дня будут проведены обходы по этим организациям. «Посмотрим, насколько заявления владельцев соответствуют действительности», — сообщил он.
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