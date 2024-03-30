Большинство армянских банков прекратило обслуживание российских карт «Мир»
17:00 30.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Банки Армении, которые являются участниками национальной платежной системы Armenian Card (ArCa), в ночь на 30 марта прекратили обслуживание российских карт «Мир». Информацию об этом корреспонденту ТАСС подтвердили в кол-центре системы.
«С сегодняшнего дня банки, работающие с нашей системой, перестали обслуживать карты „Мир“. В случае необходимости можете обращаться в конкретные банки, которые прекратили принимать вашу карту», — сказал оператор центра ArCa.
То, что карту «Мир» перестали принимать армянские банки, подтверждают жители Еревана, которые ей пользуются.
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