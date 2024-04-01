Импорт вина из стран ЕС рухнул почти на 40% - СМИ

10:00 Источник: РБК

С 1 августа 2023 года по 31 января 2024-го страны ЕС сократили поставки тихих и игристых вин в Россию на 37,2% по отношению к аналогичному периоду 2022–2023 годов. Это следует из данных торговой статистики Главного управления сельского хозяйства и развития сельских территорий Европейской комиссии, которые изучил РБК.

Падению поставок предшествовал продолжающийся в течение пяти лет рост, причем прошлый период был рекордным. Так, в первом полугодии маркетингового 2022/23 года в Россию было ввезено 1,9 млн гл тихих и игристых вин из стран Евросоюза — на 36% больше, чем годом ранее.

Страны — лидеры по поставкам вина в Россию не изменились, однако почти у всех упали объемы. Так, крупнейший поставщик — Латвия — сократила ввоз на 44,3%, до 368,3 тыс. гл вина. Экспорт из Литвы в Россию упал на 32,3%, до 299,1 тыс. гл, из Италии — на 29,5%, до 295,5 тыс. гл.

Причиной данной ситуации стало повышение пошлин на импорт вина из недружественных стран. Теперь импортеры наращивают ввоз из Грузии, Чили и ЮАР.

